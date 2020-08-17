陳妤趁宣傳空檔休養身體。（華映娛樂提供）

校園愛情片《可不可以，你也剛好喜歡我》上周未搶先口碑場上映，在場次有限的狀況下，仍贏得全台近400萬的票房佳績，尤其周日的票房更勝周六的數字，被看好後勁十足。陳妤、林映唯、李杏及原著作家肆一、導演簡學彬也在口碑場和粉絲互動，其中陳妤在映後最常被問到如果和好閨蜜愛上同一人怎麼辦，她笑說：「我可能會退出喔！電影中我的對手是校花耶，很難贏。」肆一則是建議要讓愛上的對象來選擇，「因為如果也是很喜歡對方的話，真的很難說退出就退出。」

陳妤雖然上台都神采奕奕，開心分享拍攝趣事，逗得全場笑哈哈，但其實她染上重感冒，抱病上陣，還不時噁心嘔吐，頗為虛弱，一有空不是吐就是躺在休息室休息，她說：「一進影廳腎上腺好像會爆發，就可以忘了不舒服的感覺，但一下台就要趕快休息。」由於她的工作滿檔，她便趁著跑場的空檔去打點滴，不忘報平安說：「因為吐會有點脫水，打點滴後就好了很多。」

隔日則由林映唯和李杏接棒，照樣台北跑透透，還意外巧遇正在影廳宣傳電影《逃出立法院》的禾浩辰和林鶴軒（大鶴），因大鶴同時有演出《可不可以》，便在西門町上演大合體，互想幫忙造勢，李杏和林映唯更突襲正在櫃台擔任一日店長的禾浩辰和林鶴軒，讓全場粉絲嗨翻。《可不可以，你也剛好喜歡我》21日全台正式上映。

(中時 )