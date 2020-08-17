港星楊明外型陽光俊俏，經常被相中演出正義的角色，尤其是飾演警察，被封為「警察專業戶」，一度受到電視台力挺，不過他未能愛惜羽毛，2005年楊明因酒駕闖禍被冷凍，努力了多年才重返螢光幕前，沒想到日前爆出再犯，還撞壞了有歷史價值的古牆，要負責修復，所費不貲。

據《東網》報導，楊明又爆爭議事件，本月8日他駕駛賓士愛車，過彎時疑似失控，撞上了3公尺高石牆，石牆因此倒塌，而警方趕到現場時，發現楊明身上有著明顯酒氣，但他拒絕受測，警方只好將他帶回警局扣留調查。

如今自撞意外有進一步的進度，楊明所撞毀的石牆雖未被政府列為高級別古蹟，但又著80年歷史，是具有時代意義的建築，警政署表示，因陽明開車撞上的關係，導致石牆崩塌嚴重需要專業級修復，費用高達25萬港幣(近百萬台幣)，而楊明也因為二度酒駕重創形象，演藝事業再度全面停擺，下半年飾演主角的新電影，勢必受到影響。

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(中時新聞網)