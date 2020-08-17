人口及住宅普查將從11月8日到30日，進行實地訪查，南投縣將有約10萬7000位縣民，會在10月底前收到受訪公函，民眾可選擇網路填報或普查員訪查，因應現代人生活形態，普查員會利用晚上及假日訪查，並配戴證件，請民眾安心受訪。

副縣長陳正昇、民政處長吳燕玲及主計處長陳美秀，17日共同為「南投縣人口及住宅普查處」成立揭牌，同時說明普查作業流程，呼籲縣民配合訪查，提供詳實資訊。

陳正昇指出，此次普查特別強調「3不┼2會」，確保受訪民眾隱私及個資安全性，「3不」是普查員不會洩漏個人資料給任何人、不會詢問普查表無關的資料、不會要求提供帳戶或存摺，「2 會」則是普查員會佩戴普查員證，也會遞送致受訪戶函。

陳美秀表示，全國普查比例為15％，但南投縣因為多偏鄉、異值性高，所以普查人口比例拉高到22％，也就是全縣將會有3萬9千餘戶、10萬7000多人列入受訪；公函將會在10月底前，由各鄉鎮市公所送達受訪戶的戶籍所在地，普查內容以蒐集常住人口基本特徵、家戶組成及住宅使用狀況。

陳美秀說，此次普查將動員約500人，普查表填報方法同時採用派員面訪、留置填表及網路填報等3種方式，方便民眾受訪；網路填報提前於11月1日開放，實地派員訪問日期則為11月8日至11月30日。

普查取得的資料只供整體統計分析之用，不會作為課稅的依據，同時為因應現代社會工作型態，查訪時間除了上班時段，普查員也會利用平日晚間及假日訪查；民眾如對普查有疑慮，可以打電話到南投縣政府主計處專線（049）2232875、2201024或各鄉鎮市公所查詢，也可以透過165反詐騙專線確認。

(中時 )