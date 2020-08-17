立法院國民黨團總召林為洲，在臉書發文呼籲藍營「該告別韓流了」遭韓粉出征。名嘴羅友志則說，高雄市長補選將近一百萬人投票，換算下來，大概9萬人是韓催出來的，並批「林為洲真的確定要把韓流忘掉、切割乾淨嗎？」對此，韓粉也紛紛表示，「如果沒有韓幫忙助選的話，會輸的更慘」、「林為洲出來道歉」。

林為洲一席「是該告別韓流了」，引發軒然大波，而他也於今(17日)在臉書上澄清，所謂的告別韓流，很多人誤會了，只是要跟大家說明，「韓粉是我們的力量，國民黨非常感謝也感恩有韓粉的支持，但政治人物不能僅依靠單一的聲音就贏得選舉，必須要有多元的支持者，更努力經營、拓展政治光譜，才有辦法讓國民黨重返執政。」

而羅友志在直播中指出，李眉蓁在這次補選中最後開出得票率有25%，中間增加的9%可以算在韓國瑜身上，然後以高雄市長補選將近一百萬人投票來換算，大概有9萬人是韓國瑜催出來的。他直言，韓出來講兩句話，就讓李多了這麼多票，還比民眾黨吳益政得票數多；他也質疑「林為洲真的確定要把韓流忘掉、切割乾淨嗎？」

對此，不少網友則是在「羅友志 友話直說」臉書留言寫道，「我很肯定，夢時代廣場選前之夜，淋雨到結束那一刻，都是鋼鐵韓粉」、「反正是韓國出來也說，不出也說見死不救，都是那些碎嘴們唉」、「友志很公平的替韓總說出公道話」、「我是因韓市長站台去投票的」。

(中時新聞網)