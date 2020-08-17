針對環團17日召開記者會，再度質疑中油第三座液化天然氣接收站址選定作業過程。中油強調，環團所提的問題已多次澄清，推動第三接收站最主要的目的，即供應台電大潭電廠新增燃氣機組111年10月起運轉所需之天然氣，有其重要性及時程上的急迫性。且經專業評估認為台北港建站方案完成工期無法配合大潭電廠新增機組所需供氣期程，緩不濟急、不可行，絕無其他非專業考量及因素。

中油表示，104年開始進行第三接收站可行性研究階段，將台北港、台中港及觀塘工業區（港）等可行站址納入評估，結果以觀塘港為最主要的方案；最主要的原因是據專業評估，台北港方案完成工期無法配合大潭電廠新增機組所需供氣期程。

另於環評階段，中油再次針對台北港方案進行評估，並以在台北港三期用地、四期用地、南碼頭區及其遠期等用地建站進行評估，整個完成時程約需18年，就供氣所需時程緩不濟急，且新北市政府分別於106年11月8日及107年5月30日兩度來函，表達當地民意反對於台北港建站等意見，綜合以上兩階段的專業評估，第三接收站移至台北港建站方案並不具可行性。

中油指出，推動第三接收站主要係為供應台電大潭電廠新增燃氣機組111年10月起運轉所需之天然氣，以確保北部電力穩定供應，有其重要性及急迫性，台北港方案從可行性評估到環評階段的評估，皆認為時程上無法滿足台電大潭電廠新增燃氣機組用氣需求，自始至終都未有變更，觀塘港在海象天候可滿足營運需求，且已採行藻礁迴避替代修正方案，不會對藻礁生態有顯著影響。

(工商 )