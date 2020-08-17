大陸國家主席習近平近期敦促通過立法和監督制止餐飲浪費，外界猜測中國糧食安全是否存在隱憂。中國社會科學院農村發展研究所發布中國農村發展報告，指到「十四五」（2021至2025年）期末，大陸有可能出現1.3億噸左右的糧食缺口，其中穀物（三大主糧）缺口約為2,500萬噸。

香港信報報導，該份報告稱，上海、江蘇、浙江、北京、天津五省市，預計將在2025年前後率先基本實現農業農村現代化目標值，引領全國農村發展。

報告預計，到2025年，中國城鎮化率將達到65.5％，保守估計新增農村轉移人口在8,000萬人以上；農業就業人員比重將下降到20％左右；鄉村60歲以上人口比例將達到25.3％，約為1.24億人。

該研究所認為，目前農村發展中仍面臨諸多矛盾和問題，如農民種糧積極性下降、農民持續增收難度加大、農村老齡化日趨嚴重、農村民生問題突出、村莊分化日益加劇等，需要引起高度重視。

(工商 )