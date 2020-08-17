【Miss Andy 迷失安狄】正式預告

李李仁在新作《Miss Andy迷失安狄》首次挑戰跨性別的女裝演出。他在片中造型多變，憂鬱又妖嬌的氣質令人眼睛一亮。回憶拍攝時的經過，他說，「馬來⻄亞炎熱又潮濕的空氣，感覺非常壓抑，但卻意外的十分符合這部電影的氛圍」。

電影中透過主角Andy看世界，關於親情、愛情、人性及慾望，大馬導演陳立謙在電影拍攝前特別做了多次的田野調查，分別訪問了電影中三人所扮演的跨性別者、移工及身心障礙者後，發現在他們積極努力生活的背後，最大的困境是他們選擇的生活模式無法獲得家人的諒解，希望透過電影中的角色讓大家知道，不管變成什麼樣子，真正的家人都能夠 「接受你」。

林心如在片中飾演外籍移工。（滿滿額提供）

該片除了李李仁外，林心如更擔任電影監製及飾演外籍移工，與李有許多對手戲，詮釋在底層掙扎的兩人，渺小的希望是能在普通的世界裡「做自己」。該片由獲得2020大阪亞洲電影節青睞後，紐約電影節、德國五湖電影節、台灣酷兒影展及高雄電影節...等均獲得入選。

李李仁與陳澤耀分別詮釋不同類邊緣人角色。（滿滿額提供）

《Miss Andy迷失安狄》今（17日）釋出正式預告，電影描述55歲的Andy經過多年努力，終於成為半個女人，在外型上找到真實的自己，卻失去家庭和工作，上天還把他最􏰁要的朋友奪走，讓Andy生無可戀。Andy在某日的工作途中外邂逅了蘇荷母子，一對沒有居留身分證的乞丐母子，一時同情心起收留了他們，沒料到卻改變了他的人生。他以為找到了這座大城裡唯一的溫暖，卻沒料 到，當同事阿德出現，當一張彩票中了大獎，伴隨而來的卻是更多醜惡、不堪，以及真相。 現實煎熬，活著比死亡更需要勇氣。該片預計今年底上映。

(中時 )