機載布撒器

中國大陸公開了一款自製機載炸彈布撒器，號稱一次可釋出數百計子彈藥，有效癱瘓機場。

據《環球時報》和《亞洲時報》（Asia Times）網報導，這款武器系統介於空對地飛彈和導引炸彈之間，可由戰機在安全距離外投放，進行大範圍打擊。專家周日說，只要發射一次，它就能有效癱瘓機場，讓敵機動彈不得，甚至直接摧毀敵機。

央視周六報導說，這款機載布撒器重500公斤，為高精度的模組化滑翔制導炸彈。雖然它看來有如飛彈，但卻有4方形橫截面，據說這樣可以容納更多子母彈，並減少雷達截面積（Radar cross-section，RCS），提高它的隱形性能，使敵方更難以攔截。

一旦布撒器投放後，就能張開摺疊彈翼，射程超過60公里，更容易控制，進行精確打擊。央視強調，這意味著戰機可以不必進入敵軍防空區，就能安全投放這款武器。中方軍火製造商北方工業公司（Norinco）的一名資深工程師透露，每個布撒器能裝載6種、多達240枚子彈藥，而打擊範圍可涵蓋超過6,000平方公尺。

當攻擊坦克與裝甲車輛時，布撒器能使用可穿透裝甲的反坦克子彈藥，當攻擊機場的大型設施時，則可裝備區域封鎖子彈藥。

一位要求匿名的中方軍事專家指出，只要投放一次，這款武器就能長時間癱瘓機場，因為它施放的子彈藥除了摧毀跑道外，部份子彈藥還能充當地雷，讓敵方修補跑道變得危險重重。這位專家說，這將提供中方關鍵作戰良機，因為這意味敵方戰機無法起降，解放軍能趁機搶占空中優勢，占取戰術，甚至戰略上風。

而在央視2019年3月的報導中，就顯示殲-16戰機武裝了酷似布撒器的武器，當時報導推測，它已進入空軍服役。

(中時新聞網)