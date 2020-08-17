國產新冠疫苗終於又有新進度，食藥署今天宣布，有條件同意國光生技啟動新冠肺炎疫苗第一期臨床試驗，開放國光生技先進行「收案篩選受試者」，待這1、2天補齊資料後，就可於台大醫院收取68名受試者進行疫苗安全性與毒性測試，通過後將可進行下一階段的測試，這也是國內四家疫苗研發廠中，第一個通過人體試驗申請的藥廠。

食藥署今天發出新聞稿表示，已在昨天召開「新冠肺炎疫苗臨床試驗審查專家會議」，審查國光生技開發的候選疫苗「AdimrSC-2f vaccine (COVID-19 S蛋白片段)」第一期臨床試驗計畫，食藥署藥品組科長張連成表示，雖然目前國光僅剩一些施打前的安全性數據資料尚未提供，但基於國內公共衛生需求，因此先開放國光進行收案篩選受試者，待資料補齊後，就可進行施打、測試。

台灣目前共有4家業者正在開發新冠肺炎疫苗，除國光外，還有高端、安特羅、聯亞生技等廠商向衛福部提出臨床試驗申請，但除國光拔得頭籌外，根據了解，高端、聯亞的臨床申請案件審查仍然在進行與評估中。

為鼓勵國內企業研發新冠疫苗，中央編列135億元的經費作為獎勵金，只要在8月底前展開第一期臨床試驗，就有機會獲得最高5億元的補助金。至於此時宣布國光的好消息，是否與補助金有關？張連成說，因廠商6月就提出申請，近期只是陸續將數據補齊，現在是因只剩施打受試者前的資料尚未補足，考量國光是國內第一個第一期人體試驗的廠商，才剛好在今天宣布，與補助金無關。

(中時 )