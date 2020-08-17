謝欣穎4刷電影，帶媽媽等一家人進戲院。（摘自IG）

奇幻愛情片《怪胎》從上映第一天以來，每天票房都比前一天增長，第二週週末總票房超過首週末30％，截至16日全台票房累計近1900萬佳績，逆勢成長實屬難得。林柏宏、謝欣穎及導演廖明毅更不敢掉以輕心，週末巡全台各大戲院，親自和觀眾們致謝，林柏宏說：「跑了一天的的映後，幾乎全部都是滿場，看到滿滿的觀眾真的非常感動，好想跟你們一起在電影院看 《怪胎》喔！謝謝你們的各種感想，各種關於電影的思考，有時候我們都覺得，你們對電影的想像比我們更多更好玩。」

謝欣穎則被滿滿觀眾給嚇了一跳，因為原本工作人員告知她只有10來位觀眾，沒想到一進去，全場滿到連第一排都坐滿人，「太太太太驚嚇了！可以在第二週看到這麼多觀眾來看《怪胎》，心情很激動，相信大家看完《怪胎》感受都不同，有笑的、有哭的、也有被逆轉劇情給嚇到的，我自己看了4遍，連爸媽來看了。現在能看到大家喜歡這部作品，是最大的鼓勵。」

導演廖明毅則說：「看到場場滿座，真的非常謝謝走進戲院的觀眾，怪胎目前還在爬樓梯當中，會走到幾樓開哪一扇門我們不知道，希望喜歡這部電影的你們持續撐住我們，讓我們可以走得更高。每一樓的風景都不一樣，希望怪胎能持續作怪，創造更高更美的風景。真的謝謝，真的。」他每場都被觀眾問到電影中逆轉劇情以及結局安排，廖明毅說：「《怪胎》不是開放式結局，我有把這個答案放在劇情裡。」透露就在電影裡的壁虎與拍立得照片上，就看觀眾是否能找到答案。

(中時 )