國民黨高雄市長補選挫敗，黨內出現檢討聲音，國民黨團總召林為洲在臉書上一句「告別韓流」，引發韓粉撻伐。林為洲今(17日)也澄清，他是想說一個政黨要再起，或是要在大選中勝利，單靠一股力量是不夠的。對此，資深媒體人韋安則認為，告別這告別那，國民黨還剩下什麼？並指出政治是加法，不是減法。

韋安在臉書上表示，如果沒選票，韓流自然會退出政治舞臺，每一個「流」都有正反方向的能量，他還提出疑問，那這樣民進黨為什麼不告別某些派系？

接著，韋安指出，林為洲作為對國民黨政策制定有影響力的要角，告別這個，告別那個，自己C咖變A咖，「國民黨還剩個毛啦！」對於林為洲澄清他的意思是不能只靠單一力量，韋安則說，「廢話！當然不能只靠單一力量。」但也沒有必要切割，放棄某個「單一力量」。韋安最後也感嘆，「政治是加法，不是用減法。」

網友們則留言回應，「他應該要講說國民黨要有韓流之外的其他力量」、「沒韓流，看國民黨有幾票」、「成也韓粉，敗也韓粉，中間選民及年輕選票都跑了才是重點」。

(中時新聞網)