火箭與雷霆的今年季後賽首輪第1戰，將於19日上午6點30分開打，不過火箭總教練丹托尼親口證實，「忍者龜」韋斯布魯克將因右腿四頭肌拉傷，無法出席今年季後賽首役，他的先發位置將由艾瑞克戈登取代，且扛起防守保羅的重擔。

韋斯布魯克是在5日不敵拓荒者賽後，出現右腿四頭肌酸痛傷勢，他僅短暫休息兩場之後，隨即在12日出戰馬刺比賽上場打了28分鐘，貢獻20分、6助攻與5籃板，沒想到隔天上午隨即傳出右腿四頭肌疼痛，也讓他休兵至今從未上過場。

原本這個季後賽首輪系列戰，將是曾在雷霆效力11個球季的韋斯布魯克，生涯首次在季後賽對上老東家，他也曾經放話自己可以上場，可惜火箭醫療團隊仍然不肯放行，看來他恐將休息更久時間，假如火箭戰況吃緊，才可能迫使他復賽。

只是交給戈登防守保羅，效果勢必不如韋斯布魯克，看來保羅很有機會上演甜蜜復仇戲碼，畢竟他到現在仍很不爽去年夏天火箭撕毀承諾把他交易出去的沒品行為，就連他的好友「小皇帝」詹姆斯都跳出來力挺，也讓這個系列戰更具話題性。

(中時 )