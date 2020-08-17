旅遊業者鳳凰（5706）受新冠肺炎疫情致使出入境旅遊團喊卡，2020年第二季營運轉虧、每股虧損0.12元，為逾15年低點，累計上半年每股虧損0.05元，為近17年同期低點。展望後市，公司全力衝刺國旅商機，並持續拓展多角化經營版圖，力拚在營運困境中突圍。

鳳凰2020年第二季合併營收0.34億元，季減90.6％、年減96.16％，為逾16年低點，營業虧損1885萬元，本業為近5年半來轉虧。歸屬母公司稅後虧損778.5萬元、為逾15年來低點，每股虧損0.12元。

累計鳳凰上半年合併營收4億元、年減72％，為近16年同期低點。毛利率22.6％、營益率1.8％，分創近16年、近17年同期低點。加上業外轉虧，歸屬母公司稅後虧損317萬元、每股虧損0.05元，雙創近17年同期低點。

鳳凰表示，由於全球疫情未見趨緩跡象，觀光局5度延長暫停旅行團組團出境旅遊、接待來台觀光客入境禁令至8月底，下半年情勢迄今未見曙光。因應後疫情時代國旅需求回溫，鳳凰對此積極加強產品豐富度，搶攻國旅商機。

鳳凰針對以往客群推出《金蕃薯》高品質團，以國旅行程精緻化為概念，強調住、吃、行程高質感及主題性包裝。另外，也推出台灣美麗寶島系列產品，以部落、生態、網美、輕旅行等訴求，吸引多元消費族群，並代理高鐵假期產品，積極拓展國旅商機。

此外，鳳凰近年多角化經營、朝生活產業布局轉型，2015年設立子公司柏悅、以「好食嗑」品牌跨足商場管理，進軍土城日月光廣場經營美食街。鳳凰表示，已積極籌畫小型健身房，預計在第三、四季間推出，持續拓展多角化經營版圖尋求機會。

(時報資訊)