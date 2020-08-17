鄉林(5531)不動產研究室指出，買房購屋是人生大事，多數人除了挑地段、方位、格局與內部公共設施及動線，建築物外觀及門口Lobby的設計會特別重視之外，對於大樓社區管理、營運花費最大、住戶日常出入使用最頻繁的電梯更是要講究。

究竟是1：3還是2：4的配比呢？若是電梯太多公設比拉高，加上電費及維修費用很不經濟，但是如果戶數多電梯太少，住戶光是在上下樓等電梯就會久候，甚至可能等到生氣抓狂，對住戶居住的整體質感，絕對是扣分。

如何讓梯戶比配置更加精確，不會影響到日後社區的營運效能和住戶生活的舒適性，戶數、樓高、坪面及電梯速度都是設計階段的重要考慮因素。

鄉林集團董事長賴正鎰說，自已很重視電梯安全與設計，要求設計團隊在建案設計之初一定要注意此環節，還要跟建築師、設計師仔細討論，因建案不同而有所特色。

一般住宅大樓依戶數配置電梯多是12-15人座，而鄉林所屬大樓建案則是配置15-17人的「客製電梯」，住戶若趕時間要出門或手提著大包小包購物品準備進家門，避免上下班尖峰時刻電梯塞車，如果是18樓以上高樓建案，還會配備平穩度高的快速電梯。

8月以來入境確診日增，中央防疫中心再度發布警訊，要求再五類場所及密閉空間，包括電梯、補習班、電影院、K書中心、KTV等公共區域，自8月起需戴上口罩，電梯再度成為社區重點空間。

鄉林建設指出，鄉林各社區管委會定期進行電梯內部消毒外，且客制化的電梯尺寸空間大一號，不怕人擠人，光是電梯成本就較他家的建案多20%。

鄉林指出，因應豪宅住戶所偏好進口加長沙發及歐美規格大型家電產品搬運需求，客座電梯車廂內部高度、寬度、深度也都特別拉高一個等級，以兼顧舒適性及高效運能。而且梯間空間尺度加大，電梯的車廂也相對尺度加高，高度夠空間舒適加上運行平穩，搭乘電梯不能有搖晃讓人頭暈不適感覺，是生活中的一種享受，更講究使用安全。

(時報資訊)