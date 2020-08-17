證交所表示，經形式審閱上市公司（除金融保險公司計35家申報期限至109年8月31日外）109年第2季財務報告相關處理結果，自8月19日起，東貝（2499）併案停止買賣、新世紀（3383）列為變更交易方法、本盟（1475）取消採行分盤集合競價交易方式，仍列為變更交易方法。

一、併案停止買賣：東貝之前因未檢送108年度及109年第1季財務報告，其上市有價證券停止在證券集中交易市場買賣在案，嗣查該公司未依法令期限公告申報109年第2季財務報告，核有證交所營業細則第50條第1項第1款規定情事，證交所已公告自8月19日起，將該公司上市有價證券併案停止買賣。

二、變更交易方法：新世紀最近期財務報告顯示，淨值已低於財務報告所列示股本之二分之一，核有同細則第49條第1項第1款規定之情事，證交所已公告自8月19日起，將其上市有價證券列為變更交易方法。

三、取消採行分盤集合競價交易方式，惟仍列為變更交易方法：本盟最近期公告申報之財務報告顯示，淨值已不低於財務報告所列示股本十分之三，證交所已公告自109年8月19日起取消其上市有價證券分盤集合競價之交易方式，惟仍繼續對其上市有價證券列為變更交易方法。

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