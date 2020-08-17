父親節剛過，大家有跟爸爸說聲「父親節快樂」、陪伴爸爸度過溫馨的親子時光？小花平台延伸之前專題討論有關父親的話題「身體不是鐵打的」、「被『非我不可』責任心綑綁了」：「《專題報導》【88父親節】不是鐵打的，聰明爸爸3階段投保曝光！」、「被「非我不可」責任心綑綁了…爸爸辛苦了，也別忘加強自身保障～」，本文將更深一層探討，其實爸爸內心的煩惱還不只有這些，根據統計顯示，超過半數以上的爸爸們儘管握有家中財務大權，仍相當擔憂財富增值太慢，等到退休時沒有足夠的錢可以花用……，以下站在爸爸的立場思考：該如何透過保險理財規劃達到「富足退休」、靠自己賺飽退休金？

做好保險理財規劃「富足退休」，幫自己賺飽退休金！

根據一項針對台灣爸爸理財態度與理財意向調查結果顯示，爸爸在理財時普遍會有的5項煩惱依序為「缺乏退休規劃」、「子女教育基金儲備不足」、「存款不足入不敷出」、「不知如何進行投資理財」及「個人或家庭保障不足」；另一方面，該項統計也指出，最受爸爸青睞的投資理財工具為定期儲蓄存款，其次是基金、保險及外幣買賣等。

從該項調查結果不難看出，台灣爸爸最擔憂的還是個人退休財務規劃和子女教育基金，對此，小花平台保險顧問提醒，人身保障規劃必須優先於一切之前「沒了健康，更遑論其他？」在「《專題報導》【88父親節】不是鐵打的，聰明爸爸3階段投保曝光！」一文中，以人生3個不同年齡階段：「新手爸爸」、「三明治爸爸」及「準退休爸爸」分別提出資產配置建議。

(中時新聞網)