無論豪邁的乾式熟成、內斂的濕式熟成，極受喜愛吃牛肉的饕客推薦，如稀少且油花平均的老饕牛排，或細緻嫩度佳的肋眼心，還有位居熱門榜單首位的菲力牛排，為滿足老饕的味蕾，台北花園大酒店PRIME ONE牛排，即日起至12月底新菜登場，單點980元起、套餐1980元起，提供桌邊服務甜點車，透過主廚團隊的精湛廚藝與外場服務，讓饕客細細咀嚼各式熟成肉品的獨特迷人脂香。

PRIME ONE牛排館為兼顧牛肉的品質與口感，提供饕客多種選擇，擁有造價百萬元的「乾式熟成室」，其內配置80多種以上礦物質及負離子的喜馬拉雅岩鹽牆，讓頂級肉品透過溫度、濕度、光度的作用，肉品經熟成後展現絕妙的風味，客人能品嘗其獨特迷人的脂香，而「濕式熟成」透過肉品本身天然酵素與真空包裝進行，肉質更柔軟、多汁，令人食指大動。

品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，瞄準「單身經濟」的市場需求，主餐之一的「牛肉三重奏」亦考量一個人用餐時，即可享受美國Prime牛肉多種部位與不同熟成技法的多重口感與享受，她透露，「PRIME ONE 牛排館搜羅美、澳各國牧場頂級肉品，以乾式或濕式熟成來呈現牛排不同風味，此次主打以超過兩款以上肉品聯手將美味升級為概念」，此外，新一季菜單除牛肉外，「主餐亦提供龍蝦、伊比利豬、噶瑪蘭豬里肌…等，預估推出新菜可帶動PRIME ONE 牛排館1至2成的業績」。

(中時 )