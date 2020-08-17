堺雅人主演的日本神劇《半澤直樹》新篇章，前四集以半澤直樹聯手大和田大快人心、高潮迭起的華麗復仇結束「東京中央證券篇」，每集收視率都衝破22％，第五集收視率再創新高達25.5％，刷新了令和年號以來連續劇最高收視率，同時也是日本2020年收視冠軍，該劇第一季曾獲得「平成」年號電視劇收視第一。

本週開始續篇第二部「帝國航空篇」劇情，講述帝國航空因經營不善陷入嚴重負債，半澤東京中央銀行指派，進行重建方案，但同時執政黨的新任國土交通大臣宣布將針對帝國航空進行重組，擬要求各債權銀行將借款大額撇帳，若實行將令銀行蒙受巨大損失，半澤接下來將要「越級打怪」，面對擁有國家公權力的更強大對手。

堺雅人詮釋在職場拚搏爭鬥的銀行員半澤直樹，精湛又專業演技大獲好評，成為他最為人所知的代表作之一。不過，對此堺雅人近來上節目時卻坦言：「我沒有那種自己是專業演員的實感，有種自己只是個『冒牌貨』的感覺。」他解釋像是飾演半澤直樹，事實上真的不懂，但又必須演出懂的樣子，有一種自己說著謊稍稍進入了別人圈子的感覺，「所以即使很開心能得到誇獎，但明明不懂卻被誇了。」所以也期許自己能把角色準備得更立體。他謙虛又認真的一番話讓人敬佩。

《半澤直樹》的看點之一是演員們的誇張「顏藝」，談到拍戲趣事，演技公認最浮誇的「大和田」香川照之笑曝，堺雅人演戲時很有能量，連講話聲量都比普通人還大一倍，接近吼叫的感覺，讓堺雅人委屈回應：「不想被你這麼說啊！這是一種反應，尤其是和香川對戲時候，用普通聲音說話不就很奇怪嗎？」香川照之也搞笑說：「我要是聚會喝酒的話，音量會是現在的四倍喔！因為演戲，我才刻意壓抑到這種程度。」讓眾人聽完全都笑翻。該劇第二季friDay影音全網首播；第一季也全劇上架。

(中時 )