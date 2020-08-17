霧台鄉知名景點神山瀑布16日下午傳出溺水意外，救難人員獲報到場搜救，發現16歲黃姓少年救起時已無生命跡象，送醫搶救後仍在今日清晨4時許宣告不治，而這也是今年第2起溺水意外，造成2人死亡。

里港警分局表示，黃姓少年與另名郭姓友人結伴從高雄市來霧台戲水遊玩，16日下午16時許，便接獲通報有人溺水，員警會同消防人員前往搜救，隨即將黃男送榮民醫院龍泉分院搶救，初步恢復生命跡象，後續轉送高醫救治，於17日凌晨4時宣告不治，家屬已到場製作筆錄。

神山瀑布位於屏東縣霧台鄉霧台村，因有瀑布景致而得名，是屏東縣熱門的戲水景點，但也暗藏漩渦等危險，根據警方統計，今年神山瀑布已經傳出2件溺水案，7月19日1人死亡、8月16日同樣是1人死亡。

警方表示，該區域都有豎立禁止戲水告示牌警惕民眾，告知民眾勿至該區域戲水，以免造成憾事發生。

(中時 )