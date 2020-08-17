微軟公司先前表態有意收購大陸短影音分享平台抖音海外版「TikTok」。美國福斯財經頻道16日引述銀行界消息人士說法指，微軟除正商討收購TikTok的美國、加拿大、澳洲、紐西蘭業務外，還有興趣收購TikTok在英國的業務。目前TikTok方面尚未對此做出回應。

消息人士指，目前不清楚TikTok的母公司字節跳動是否有意出售英國子公司，以及微軟是否已針對相關業務發出正式要約。英國政府8月初曾表示，目前沒有封鎖TikTok的計畫。先前還有報導稱，TikTok正計畫將總部由美國遷往倫敦，正等待英方點頭。美國總統川普日前還簽署了行政命令，下令字節跳動在45天內出售TikTok在美業務，否則就要全面封禁該應用程式。

英國《衛報》則報導，針對是否允許TikTok總部遷往倫敦，英國政府內部仍存在巨大分歧，初級商務和貿易部長格雷斯通（Gerry Grimstone）支持上述計畫，但以國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）為首的對華鷹派官員堅決反對，還指控字節跳動與北京政府在新疆事務上合作。

知情人士透露，抖音的情況與華為不同，華為被禁是因當局擔心間諜活動風險和美國制裁。報導說，如果當局在最後一刻改變主意，勢必將進一步加劇中英原本就已陷入緊張的關係。

(中時 )