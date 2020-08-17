全運會籌備處啟用以變身概念介紹選手，羽球呂佳彬（左起）、排球陳姿雅及體操丁華恬身兼選手及自己職業的不同身份，一同要在明年全運會為家鄉新北市爭取榮耀。（新北市政府體育處提供）

從1999年開始、兩年一度的全國運動會，以亞、奧運競賽種類為主軸，是國內規模最大、等級最高的綜合型運動賽會，第12屆賽事將於明年10月16日到21日於新北市舉辦，這是賽會睽違18年重返新北，今天新北市長侯友宜宣布「110年全國運動會籌備處」正式成立，新北市將整合所有的資源全力籌辦，賽事全新視覺全面亮相，讓新北選手成為主角，表演活動同時也呼應明年賽事「隨時上場」的精神標語。

侯友宜表示，110年全國運動會籌備處今天正式成立，新北市將以最高規格籌辦這場運動賽事，籌備工作從去年10月接旗後就展開，陸續進行人力組織、場館設備修繕等，準備迎接明年來自22個縣市，超過1萬2千名隊職員，準備好讓所有選手盡情展現，如同今天現場的布置物，有5位東京奧運國手照片，融入全新賽事視覺設計中，所有選手都是場上的主角，運動選手平時就要做好充足訓練，就像活動標語「隨時上場」，這不只是在運動場上的精神，也是人生態度。

新北市政府體育處表示，每位運動選手都是注目焦點，今天籌備處成立儀式安排新北市跆拳道選手組成的「LIEE臺灣品勢表演隊」，該表演隊由品勢國家隊成員組成，今年6月才徵選成軍，為選手打造運動場外新舞台；接著用變身概念介紹選手出場，許多選手都是身兼不同身分，身兼台灣電力職員的排球選手陳姿雅、土地銀行行員的羽球選手呂佳彬及還是學生的「體操精靈」丁華恬，他們比平常更努力，不只扮演好自己的角色，更準備好隨時上場。

110年全國運動會籌備處設立在板橋第一運動場內，全新布置從門口、大廳到地板，充滿運動活力與視覺張力，還有精神堡壘的互動裝置物，以趣味、易親近為設計概念，模擬電玩遊戲中的元素方塊堆疊，邀請民眾可以自己動手參與其中，為了讓更多民眾可以參與運動賽事，也可親身體驗運動，籌備處成立後及展開「全國運X迪卡儂」運動市集巡迴活動，8月底至11月將於新北市各運動中心舉辦運動體驗趣味活動，除了運動體驗還有現場互動贈品，如果依指示留言打卡，還有機會獲得大獎Switch+健身環，詳細資訊將於「新北運動聚點」粉絲團陸續公布，另有關選手報導及全國運資訊請鎖定「110年全國運動會在新北」粉絲團。

(中時 )