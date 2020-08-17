「甜蜜天后」王心凌被疫情打亂原訂舉辦的巡迴演唱會計劃，已有好一陣子沒能跟歌迷見面，不同於以往用唱的，她決定用說話的方式，來表達她最深處的心情。她特別進錄音室沉澱自己、回到剛出道的心情，「20歲剛發第一張專輯時的我還很懵懂，不知道未來會怎麼樣？但我就是一直努力，當時的你們，也是這樣嗎？」她今起(8/17)連續3天在社群(FB、IG、微博)說出想表達的心情，也帶領大家一起重溫經歷過的青春和夢想。

而在王心凌甜美人聲伴隨影片中收音機轉動，彷彿也帶領著粉絲流轉到了不同的時空，像是當年大家在KTV勾手踏腳裙襬飄飄的歡唱國民舞曲〈愛你〉、陪伴大家度過每個需要溫暖的〈月光〉，或是學校團康時必唱曲〈睫毛彎彎〉以及失戀國歌〈我會好好的〉……。

由於很多粉絲期待很久卻沒機會現場聽到王心凌唱歌，於是王心凌萌生了「到耳機裡為你唱歌」這樣的念頭，她將於9月5日推出《My! Cyndi!》極精選，以演唱會概念來重新錄置自己的經典歌曲，她關上了燈，在錄音室裡想像大家都站在一起，感受這些音樂的美好，而她既是舞台的中心，偶爾又置身舞台之外，聽著這些歌曲，可說是一張最有誠意的精選輯，透過現在的技術真實呈現臨場感的音質、精采的曲目。

然而不論時間怎麼流轉，王心凌一樣是那個愛唱歌的她，用歌聲陪伴著大家，也仍是一樣拼搏的個性，像她5年前為了個人演唱會，開始運動鍛鍊體能之路，她表示，「運動的起頭總是特別難，要一路堅持也不容易，但只要給自己時間，一步步看到自己的進步與成果，那種成就感，就是讓我們持續下去的動力，多年下來，運動已經變成習慣，變成我生活中不可缺的一塊。」

王心凌即將推出《My! Cyndi!》極精選。（環球音樂提供）

王心凌即將推出《My! Cyndi!》極精選。（環球音樂提供）

(中時 )