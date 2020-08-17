為塑造半導體先進製程產業聚落，經濟部加工處積極滿足擴廠用地需求，並協助排除投資障礙，促成全球第一大半導體封測廠日月光集團斥資新台幣260億元，於楠梓加工出口區興建K13廠，並於17日舉行動土典禮，甫當選的高雄市市長陳其邁特別蒞臨祝賀，並對日月光集團與加工區對高雄產業發展貢獻，表達高度肯定之意。

經濟部部長王美花表示，高階封測在5G時代扮演關鍵的角色，期許日月光K13廠未來可成為全球「半導體先進製程中心」示範基地。王部長同時肯定日月光集團興建「三好幼兒園」，除響應政府托育政策外，更可營造更優質、更友善的職場環境。

加工處處長黃文谷於致詞時感謝日月光集團持續加碼投資楠梓加工出口區，使園區成功脫胎換骨，轉型為高科技智慧園區，未來園區將依循產業政策，持續與區內廠商、地方政府攜手合作，讓加工區成為半導體與產業科技廊帶的重要一環。

高雄市市長當選人陳其邁表示，受貿易戰、疫情、陸資產品資安疑慮等因素影響，讓我國半導體產業出現最佳的發展契機，預估至2030年該產業產值將高達5兆，近幾年將增加投資2.7兆，為因應投資爆發之用地需求，行政院已先布局開發橋頭科學園區，歡迎所有半導體業者把握契機，加碼投資高雄。

加工處表示，K13廠是公司協力突破區位、交通、容積與停車等限制，終於迎來這棟地下2層、地上12層、容積率達490%、總樓地板面積超過10萬平方公尺的超高層創新智慧科技封測廠房。K13廠預計112年底完工，年產值可達150億元，提供就業機會約2,800人。

另據統計，目前加工出口區是高雄半導體產業重鎮，區內半導體廠商登記資本額占全市半導體上市公司的96%，每年貢獻營業額約1,800億元。此波台商回流，半導體廠商又在園區投資約860億元，這些大投資不僅加速建廠及擴充產線，還推動智慧製造與高端人才培育，使園區半導體產業群聚優勢更加突顯，成為實踐「半導體先進製程中心」的政策基地。

(工商 )