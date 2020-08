Apple 宣布最新特務犯罪驚悚劇集《德黑蘭行動》(Tehran)將於 9 月 25 日在 Apple TV+ 全球同步推出。《德黑蘭行動》由曾編寫以色列話題反恐劇《混亂》(Fauda)的著名編劇 Moshe Zonder 擔任編劇和執行監製,故事講述以色列情報及特殊使命局(Mossad)一名女特務,喬裝潛入伊朗首都德黑蘭(Tehran)為進行一項危險任務的驚險過程。《德黑蘭行動》由以色列新生代女星 Niv Sultan 主演,連同伊朗出生的美籍著名演員 Shaun Toub(美劇《Homeland》、金像電影《撞車》(Crash))等聯合演出。

與先前在 Apple TV+ 上架的蘋果原創影集依樣,全系列共八集的《德黑蘭行動》將於 9 月 25 日首播當日一次推出首三集,之後每逢星期五更新一集。除了《德黑蘭行動》外,Apple TV+ 還有不少全新內容即將推出。

Apple TV+ 將推出精采的全新節目包括 Jason Sudeikis 及 Bill Lawrence 的足球喜劇《泰德拉索》(Ted Lasso);伊旺麥奎格及 查理布爾曼 的電動摩托車南美歷險記《Long Way Up》;由 Apple Studios 出品、史提芬史匹伯的 Amblin Television 連同 Tom Hanks 及 Gary Goetzman 的 Playtone 聯合執導監製的二戰主題劇《Masters of the Air》;蓋瑞歐德曼主演的特務驚慄劇《Slow Horses》; 由暢銷小說改編、英國男星 查理杭南 主演的澳洲逃犯流亡印度傳記《Shantaram》;根據美籍韓裔作家 Min Jin Lee 暢銷英語小說改編、以日本彈珠店為背景的時代劇集《Pachinko》;以及改編自以色列劇集《False Flag》、由鄔瑪舒曼飾演一名成功的商人、其兒子被綁架片段於網上流傳的驚慄緝凶劇《Suspicion》等等。

Apple TV+ 可在 iPhone、iPad、Apple TV、iPod touch、Mac、特定的 Samsung 和 LG 智慧電視、Amazon Fire TV 和 Roku 裝置上的 Apple TV app 上,以及在 tv.apple.com/tw 使用收看,訂閱費每月 NT$170,可免額外付費試用 7 天。Apple TV app 也將於 Sony 及 VIZIO 智慧電視上推出。購買全新 iPhone、iPad、Apple TV、Mac 或 iPod touch 的使用者可免額外付費享用 Apple TV+ 一年期的訂閱服務。上述新裝置首次啟用後的 3 個月內有效(期限內需啟用試用資格)。未來續訂 Apple TV+服務,可支援「家人共享」,至多六人僅需一個訂閱方案。

(科技)