蔡英文總統赴宜蘭參訪，立委陳歐珀（前排中）、宜蘭市長江聰淵（前排右二）等人全程陪同。（李忠一攝）

蔡英文總統今天（17日）赴宜蘭，參觀觀光工廠並前往廟宇參拜，蔡英文雖然沒有回應媒體提問，但宜蘭市長江聰淵全程陪同，被解讀是為縣長選舉布局，對此江聰淵說，總統希望宜蘭可以更好，雖然未來選舉可能會有波折、挑戰，但民進黨有信心拿回宜蘭縣長寶座。

宜蘭縣現由國民黨執政，民進黨將拿回宜蘭縣長席次當成是重要目標，2022年縣長選舉時，江聰淵剛好2屆市長任期屆滿，黨內也有提早徵召江聰淵代表民進黨選縣長的聲音，加上縣長選舉慘敗的立委陳歐珀，曾表態要扮演「桶箍」的角色，民進黨宜蘭縣長人選漸趨一尊，江聰淵代表綠營選縣長呼聲最高。

今天蔡英文到宜蘭，但並未接受媒體訪問，總統車隊離開前，蔡英文特別對江聰淵勉勵，要江「加油」。

江聰淵接受媒體訪問時說，民進黨順利拿下高雄市長，蔡總統對宜蘭也特別勉勵，希望宜蘭可以更好，我們也感受到總統對宜蘭的關愛。

江聰淵表示，光復宜蘭是民進黨縣黨部設下的第一目標，也是所有黨公職期許的方向，希望能夠在宜蘭各項建設或者未來願景上，能獲得大家的認同，黨公職會用心努力拿下宜蘭縣長。

(中時 )