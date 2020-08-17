由於媒體傳出已有部份藥廠開始提供試用疫苗，上海華山醫院知名感染科醫生張文宏在答詢時表示，要再等三個月才知道疫苗效果好不好，總的趨勢來說，國際疫情還在蔓延，連第一波都還沒有過去，呼籲民眾要有耐心，同時保持警覺。

據《現代快報》報導，張文宏昨日在上海書展推廣華山醫院感染科醫生團隊合作撰寫的新書發表會上表示，新冠肺炎疫情並未完全結束，國際疫情仍在蔓延，雖然上海的疫情已經告一段落，但風險始終存在，需要保持警覺。

對於是否會有第二波疫情，張文宏表示，總的趨勢來講，現在第一波都還沒過去呢。要問有沒有第二波，至少第一波得先過去。中國大陸疫情基本算是剿滅狀態，零星地出來，動態地清零。

而備受期待的新冠肺炎疫苗的研發進度，張文宏請大家要耐心等待，「再等3個月，才能知道疫苗的效果好不好，要等臨床三期試驗的結果。」

談到新發表的著作，張文宏表示，「我經常是這樣跟大家說，文明和病毒細菌之間只隔了一個航班的距離，我們知道世界上任何一個地方的傳染病都有可能在很短時間內來到我們的身邊。事實上，世界上很多古老的傳染病，在我們的人類社會當中還繼續存在，並威脅著我們。」

他說，自從新冠疫情來到這個世界，作為一個專業的感染科醫生，也非常迷惑。這場傳染病跟我接觸的其他傳染病都完全不一樣。在 2003 年參加了與 SARS 的鬥爭，2009 年參加了 H1N1 流感暴發的處理，也參加了 2013 年 H7N9 的處理，但是每一次傳染病的發生，都感覺到這次新冠疫情來得特別地難處理，而且至今大家也知道它還在全世界蔓延。對這場傳染病的未來，跟大家一樣心裡都懷著非常強烈的疑惑和擔憂。

(中時新聞網)