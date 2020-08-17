有「最美黛玉」之稱的張玉嬿，接替因家庭因素辭演的方芳芳，在全民大劇團舞台劇 《同學會！同鞋~》中重新詮釋「校花」角色，18日劇中原班同學王琄、楊麗音、夏靖庭、湯志偉、洪都拉斯、凱爾、吳世偉等人舉辦聚餐歡迎「轉學生」張玉嬿加入。張玉嬿透露，今年2月才因溜滑板而跌斷右手腕，打石膏6週、復健一個多月，「所以當劇團決定演出延期時，我真的大鬆一口氣，第一是害怕受傷會影響到排練；第二也是覺得自己得救了，不用這麼早上台。」

張玉嬿說，石膏剛拆掉時非常痛，手不能伸、不能彎，「右手摸不到右臉，比剛摔傷時還讓我沮喪，因為連削、切蘋果都無法」，且她因為單身獨居，沒有同住的家人只能一切靠自己，剛受傷的頭兩、三天因一個人生活有很多不方便，確實心情有點受到影響，但幾天、幾週以後就發現一隻手也還可以做很多事，加上自己是左撇子影響不大，所以心情有慢慢好起來，「就是靠自己撐過去！」且現在外送服務很方便，她也是因為這次受傷才知道外送也會送生鮮蔬果。被問及之後是否仍選擇繼續單身獨居，張玉嬿表示不會設限，至於理想型，她說：「比較喜歡喜歡小動物的人，外型就是健康就好。」

同樣單身獨居的王琄在一旁建議，獨居的人可以將自己鑰匙分放在幾位家人朋友那，她笑說現在外頭大概至少有三把她家的鑰匙，以前覺得回LINE群組的長輩圖、早安問候很無聊，後來還是會回，「讓彼此確定對方都平安，讓他們放心，像有同學一陣子沒回訊息大家就會擔心」，她也建議最好是多交年輕的朋友，不僅可以拓廣朋友圈，當同齡層的互相顧不來，還有年輕的朋友照應。

全民大劇團舞台劇 《同學會！同鞋~》原班同學們歡迎新同學張玉嬿加入。（吳松翰攝）

被問到參加同學會的經驗，北藝大第四屆的張玉嬿表示，兩、三年前去參加首次大學同學會，對她來說是滿特別的經驗，因為離開學校這麼久，她是抱著近鄉情怯的感覺去參加，原本先入為主覺得平常有在聯絡的同學就不需要專程等到同學會，沒見面的就表示沒交集或不搭嘎，但她不想讓有滿腔熱情的邀約召集人郎祖筠失望，所以還是硬著頭皮去了，結果是意想不到的開心感動，而且他們班同學都滿「精彩」的，除了她和郎祖筠，還有郭子和唐綺陽和李永豐，以及很多幕後編劇、導演。

「通常大家可能會約在台北吃吃飯就鳥獸散，但那次我們特別約在宜蘭的民宿過夜，原本擔心事隔這麼久不知道會怎樣，因此選擇自己開車去，還人生第一次使用導航，甚至故意晚點到，就怕早到會尷尬，也想說萬一不好玩就可以開車回台北。沒想到 大家有一種秉燭夜談的感覺，聊到半夜有些人累了、有人體力受不了，有人第二天一早要趕回台北，才去休息。後來竟然有種依依不捨的心情」。

張玉嬿加入全民大劇團舞台劇 《同學會！同鞋~》演出。（吳松翰攝）

張玉嬿是80年代電視劇當紅小旦，第一部電視劇《末代兒女情》即入圍金鐘戲劇女演員，這次導演謝念祖是在蕭艾的推薦下提出邀約，但花了將近三個月才敲定，王琄也稱讚她有古墓派小龍女般的氣質，所以要從古墓挖出來。戲劇系畢業的張玉嬿笑說是回歸老本行，但因為大學一畢業就進入電視圈，所以要重新踏入劇場，比踏入攝影棚還緊張。她坦言接到邀約後考慮滿久也滿掙扎的，因為畢業後沒機會再上到舞台，同劇又都是非常有經驗的舞台劇演員，讓她壓力很大，但《同學會》題材特別，已演過多年、數十場也有很好的口碑，演員又是舞台劇界很強的組合，「雖然壓力大，但是很好的機會，同劇又有好幾個學姊和學弟，所以鼓勵自己要面對挑戰！」導演開玩笑地爆料：「她曾拒絕過表坊的邀請！」在場一陣驚呼，張玉嬿連忙解釋說，是因為當時時間跟電視劇工作撞到啦。

王琄、楊麗音是《同學會！同鞋~》原堅強班底。（吳松翰攝）

25座金鐘獎臺前幕後共同打造的舞台劇 《同學會！同鞋~》時隔一年，在疫情解封之後盛大回歸，演員還包括蕭艾、王琄、楊麗音、夏靖庭、湯志偉、洪都拉斯、吳世偉，以及劇場實力派演員凱爾、呂紹齊。以每十年的同學聚會，看到每個人生活的辛苦與困境，都能透過一群好朋友的相聚，得到支持與化解，演出至今已超過45場，是一部人氣極高的舞台劇。

本來原定於上半年五月即演出，但因疫情影響而延期，被問到演員們大家都在做什麼，王琄和楊麗音表示都在家休養身心，王琄喜歡看書、追劇，而楊麗音更因為長時間瑜珈冥想，導致突然的移動閃到腰部；夏靖庭成為全職保母，在家專心帶小孩外不忘健身；湯志偉近期剛搬完家，與老婆努力經營麵食副業；洪都拉斯與劇場演員吳世偉，紛紛表示專心陪伴家人；而圈內號稱是「劇場GDP」的凱爾則是演出沒有停斷，受到大家欽羨。《同學會！同鞋~》9月台中、高雄；10月台北，兩廳院售票。

(中時 )