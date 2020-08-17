普台高中學生研發海洋垃圾清潔機，獲iWorld發明競賽金牌。（普台高中提供／廖志晃南投傳真）

普台高中參加iWorld創意競賽，囊括2金3銀！

廖志晃／南投報導

普台高中今年有5支隊伍、26名學生，參加2020iWorld世界發明競賽，以水陸兩用鞋、海洋垃圾清潔機發明，榮獲2金；新式止血帶、半開手壓瓶及360度全方位電風扇，則拿下3銀佳績，5支參賽隊伍技壓群雄，成績耀眼！

普台高中校長林秋惠指出，由世界發明智慧財產聯盟總會（WIIPA）主辦的iWorld發明競賽，是國際性的科學競技平台，讓全世界的創新發明家及擁有發明天賦的學生，透過網路競賽的方式，展現卓越創造力的研究成果，並由全球各領域專業人士擔任評審，針對參賽作品的發明理念、提案技巧、作品特點、設計模式及市場潛力等面向進行評選。

海洋垃圾清潔機由孟令曜、賴昱勳、張家毓、詹宸翰和高丞緯設計，利用感應器檢測漂浮物，同時回收垃圾，清潔機上加裝太陽能板，不需充電便可在海上長時間運行，突破手動操作及更換零件的限制。

水陸兩用鞋由陳定鍇、黃楷崴、黃棋勵、李心圓、戴子淵和閻傳詠共同設計，通風構造的巧思，讓熱愛戶外運動的人，不必再擔心足部悶熱、細菌孳生的問題。

新式止血帶由高承浩、方千瑋、高詮賀、林登樺與曾婕茵合作研發，將傳統止血帶改良成佩戴式，轉動止血帶上的開關馬上充氣，為受傷部位提供立即性的保護，達到快速止血的效果。

半開手壓瓶由姚沛欣、鐘勝寬、柯辰達、吳重泉與胡道瑜研發，將瓶子底部設計為分離式瓶身，減少液體殘留。

360度全方位電風扇由江品勳、張育嘉、王勝弘、曾宥嘉及李亭誼發明，改善傳統電扇單一風向問題。

林秋惠指出，學生們以厚實的研究能量，和出色的科學原創性，在眾多參賽隊伍中脫穎而出，獲得評審團的肯定，十分難得！

(中時 )