美國近日不斷加緊腳步拉攏盟國，希望聯手封殺大陸科企華為。羅馬尼亞政府日前發表5G網路立法草案，明言將禁止某些「可疑公司」進入當地5G市場。陸駐羅馬尼亞大使館17日發布聲明，批評美國利用國家安全問題插手他國5G建設，並公開脅迫盟友封殺華為，中方堅決反對這種霸凌行徑和政治操弄。

根據羅馬尼亞政府公布的草案，由外國政府控制、未透明公開所有權結構、曾有不道德企業行為或在本國不受獨立司法系統監管的公司，都沒有資格競投該國的5G建設。外界認為，此舉明顯劍指華為。

北京駐羅馬尼亞大使館發言人對此回應，美國部分政客過度擴大國家安全概念，從插手干預他國5G建設，到公開脅迫盟友服從美國排斥華為，目的就是阻止陸企在5G領域取得領先優勢，動用國家力量在全球不擇手段進行打壓。發言人續指，美國自己也爆出政府秘密監控民眾的「棱鏡計畫」等事件，質疑到底誰的網路比較不安全？

美國國務卿蓬佩奧先前曾到訪中東及歐洲多國，期間多次呼籲盟友注意來自大陸及俄羅斯的威脅，並排除華為參與5G網路建設。大陸駐波蘭大使館16日亦發出聲明，批評蓬佩奧散播假消息，無端攻擊抹黑大陸，挑撥中波關係，中方堅決反對。

(中時 )