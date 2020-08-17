搶先全美上映災難動作電影《天劫倒數》，12日上片第一天穩坐票房冠軍，一路勢如破竹，在口碑與話題上也獲得觀眾熱烈好評，首周末就以全台突破3100萬的成績，拿下票房冠軍，也是自疫情以來，第一部讓台灣低迷票房重新回歸常態的好萊塢商業動作災難電影。

《天劫倒數》除了驚心動魄的飛車、飛機爆破與大型隕石撞擊地球的末日動作場面震撼觀眾外，更讓觀眾津津樂道的是電影藉由世界末日的主題，來窺探各種人性的光明與黑暗面，有人選擇飲酒狂歡向世界道別；有人變得自私，用武力強佔各種有限資源；更有人召集相同信仰的人們，互相慰藉並且向上天祈求渡過這場浩劫；也有人在危難之中向他人伸出援手，幫助需要被幫助的人；而那些沒有被政府選中，如喪屍般衝向軍用機場尋求一線生機的民眾，讓《天劫倒數》除了特效之外，讓觀眾看見電影劇情中對於人性的用心。

即便有傑哈巴特勒這樣的一流動作明星，導演還是從他身上取下「人定勝天」的英雄光環，只留給他一個小小、卑微的希望：「讓我愛的家人活下去！」，成為支撐他一路堅持下去的勇氣。更有網友表示：「對照起現今世界因新冠肺炎引起的全人類浩劫，電影中每一個過程與角色都像極了真實發生在身邊一樣，讓觀影過程十分有感，劇情安排得十分合理與揪心，完全不同於以往單純以特效為主的好萊塢災難電影。」更有網友直言：「在疫情期間有這樣的大片看，真心覺得身在台灣也很幸福。」

《天劫倒數》故事敘述一顆名為「克拉克」的巨大彗星，從地球外圍高速掠過，其大型碎片衝向地球，瞬間造成數個大型城市毀滅與難以估計的生命財產損失。政府緊急通知某些具備資格的人躲入遠在格陵蘭的地下緊急避難所，藉以躲避24小時後核彈級的隕石衝擊，約翰蓋瑞迪(傑哈巴特勒 飾)決定把握這個機會，分秒必爭地為自己與家人爭取活下去的一絲機會，他將要用盡各種方法前往這個最後的避難所。

(中時 )