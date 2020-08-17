線上版的民主黨全國黨代表大會（DNC），今天起在威斯康辛州密爾瓦基登場，但因為疫情必須避免群聚，不要說被提名人拜登不會到場，黨內大咖不會參加，飯店關閉，餐館和酒吧沒人，商機零分，冷清的程度和往年猶如天壤之別，連在地民眾受訪都不知道DNC在密爾瓦基舉辦。

往年夏天，密爾瓦基都是熱鬧滾滾，度假遊客，畢業典禮，運動賽事…但今年完全不同了。密爾瓦基市中心非常安靜，人潮稀稀落落。如果沒有疫情，大批民主黨人將擠爆新建的Fiserv Forum，不過規模大縮水後，DNC大會尾聲，當局只會在較小的威斯康辛中心周遭一條街道進行交通管制。

21歲的女子嘉吉日前行經威斯康辛中心前，被媒體問到DNC時，一頭霧水問，「什麼大會？」後來她才想起，拜登會在這禮拜接受提名。

民主黨上次大選並未認真經營威斯康辛，最後輸給川普，但這回卻因疫情被迫把大會改成線上模式。拜登20日晚上將發表接受提名演說，前總統歐巴馬，前第一夫人蜜雪兒、前總統柯林頓和4年前敗給川普的前國務卿希拉蕊，都會發表視訊演說。不過主辦單位表示，除了上述人等，其他人的演說都不超過2分鐘。兩次在初選中屈居第二的佛蒙特州參議員桑德斯，預期會在老家舉行現場演說，時間8分鐘，但會採用預錄方式，以免出現機械故障這種尷尬場面。

(中時 )