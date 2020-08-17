目前正在台灣熱映中的電影《魔鬼對決》，台、韓兩地觀眾都紛紛給出最高評價。尤其南韓票房一路飆升，截至16日上映第12天為止，已經吸引354.3萬民眾入場觀賞，成功突破350萬人次的損益平衡點，更是肺炎疫情爆發之後，最快突破350萬觀影人次的電影，並蟬聯雙週票房冠軍。本片除了黃晸玟、李政宰兩位影帝級男星展開演技對決之外，朴正民所飾演的跨性別者角色「由伊」，更透過精湛演技，成功為這部陽剛味濃厚的作品，帶來畫龍點睛的「笑」果，成為觀眾印象最深刻的角色。

被譽為韓版《即刻救援》（Taken）的《魔鬼對決》，影帝黃晸玟在片中，一方面要營救在泰國被綁架的女兒，一方面還要對抗李政宰如瘋狗般的追殺，讓他不僅有大量拳腳、刀械、飛車的動作場面，更與李政宰兩人不假手替身，展現拳拳到肉的真實動作，再配合《寄生上流》攝影師風格化的拍攝手法，也讓觀眾們看得血脈賁張，好評持續不斷。這也讓觀眾預測日後的電影獎項當中，他非常有機會以本片問鼎「女」主角寶座。值得一提的是，身高178公分的他，不僅在片中露出小蠻腰，更因為穿熱褲而露出修長辣腿，也讓他在近期受訪時，透露為角色進行人生中的首度「腿部除毛」。

被《魔鬼對決》劇組視為「宣傳王牌」的朴正民，所飾演的角色「由伊」，在電影上映前一直保密到家，對外界的說明只是「黃晸玟在孤軍奮戰時所出現的幫手。」隨著電影上映之後，也終於揭開他角色的神秘面紗，原來是一位為了動變性手術，而前往泰國工作賺錢的跨性別者。這也是朴正民首度挑戰跨性別者角色，更將在片中展示大量泰語台詞，不論內外在都高度挑戰演技。只見朴正民透過精湛的角色詮釋，不僅成功緩和黃晸玟、李政宰雙雄對決時的肅殺氣氛，更因為可愛又三八的人物形象，為電影帶來畫龍點睛的「笑」果。

此外，朴正民不僅在片中露出小蠻腰，身高178公分的他，更因為穿熱褲與高跟鞋，因此展露一雙修長辣腿，讓觀眾眼睛為之一亮。也因為美腿太吸睛，成為觀眾的熱議話題。對此，朴正民上週在接受電台訪問時，也透露關於如何保養美腿的方法：「其實沒有運動，但是首度做了腿部除毛，還會一直在家裡除毛。為了這個角色，我真的做了很多除毛啊！」他也感性地表示：「我曾想過，我何時還有機會在商業電影裡詮釋這樣的角色，都是因為有前輩的幫忙，讓我能夠從中表現演技。」

這也讓一旁的李政宰大讚他是電影的最大功臣：「我認為朴正民的表現，是這部電影賣座原因中的90％，從電影院出來的人們都在稱讚他的演技。這真是一個很難演好的角色，他本人應該也有很大的負擔，不過他的動作、語氣、表現力都讓我很驚訝！」該片熱映中。

(中時 )