原本好好的生活，突然一瞬間，聽到了久未連絡父親過世的消息，又聽到過世父親欠債40億，高齡的母親可能會因此受到拖累，於是毅然決然的放棄原本的生活，扛下這一切，花了16年的時間清償完父親的債務，這就是日本連鎖食品品牌「湯佐和」社長湯澤剛的故事。

根據日本媒體報導指出，湯澤剛39歲時，任職於大型酒品公司麒麟啤酒，突然有一天接到母親的電話，通知他多年未見、關係不好的父親去世了。而原本只是打算出席喪禮的湯澤，卻發現父親雖然貴為公司社長，名下有多處產業，但因為不善經營，早已面臨破產的命運，甚至欠下40億日元（折合新台幣約11億元），每個月要償還的金額高達3000萬日元（折合新台幣約829萬元），如果他拋棄繼承的話，他那60歲高齡的母親將會依連帶保證人的關係受牽連。

所以湯澤剛深思之後，決定要扛下這一切，他先是走訪公司名下16家居酒屋，發現不僅生意慘淡，員工的向心力也十分不足，甚至會在工作時打起麻將。他也與銀行討論，希望每個月能降低還款金額，但銀行卻要求他下跪表示誠意，才會同意湯澤剛所提出的還款計畫書，而湯澤剛也真的照做了。

之後他開始翻閱父親的日記，了解父親對公司的定位後，重新調整了經營策略，推出許多針對上班族的人氣菜單，結果大獲好評，讓他在5年內清償了10億日元的債務。接下來他重新整合公司產業，結束、販售掉一些不賺錢的事業體，專心的在居酒屋體系上發展，3年後，他再度清償了8億日元的債務，

但在一切都順風順水的時候，湯佐和連鎖體系發生了食物中毒事件，同時也發生了旗下居酒屋失火的事件，兩次意外的原因都是指向了人員不足所導致。為此，湯澤剛差點決定賣掉公司，但卻遭到員工激烈反對。見到員工對公司的向心力如此之高，湯澤剛也振作起來，大量聘僱新人，重新調整員工的工作量，沒想到在人事成本增加的同時，員工們也一直提出新的企劃案，反而讓公司的營業額不斷的上升。

這次的變化，讓湯澤剛真正明白到「公司最大的財富是人才」。而他也在2015年時，償還掉父親所欠下的全部債務，此時距離他接手公司已經有16年之久。而55歲的他，也成功地在這段時間打造出活力十足的新興食品連鎖品牌「湯佐和」。

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(中時新聞網)