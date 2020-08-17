看好多元寄件需求，超商雙雄-統一超(2912)及全家(5903)(全家便利商店)競相與中華郵政合作，其中全家於去年4月搶先與中華郵政攜手合作推出「郵局便利包店寄宅」服務，主攻小型包裹宅配市場，統一超亦宣布自8月17日起郵局便利包可於5800家7-ELEVEN寄件。

為滿足消費者需求，提供更多元的寄件選擇，全家去年4月搶先與中華郵政攜手合作推出「郵局便利包店寄宅」服務，主攻小型包裹宅配市場，且寄件全年無休，推出後件數穩定成長，看好多元寄件需求，統一超7-ELEVEN也加入與中華郵政合作。

統一超表示，發揮服務據點的就近便利性，寄件服務整合集團內、外物流品牌，服務項目包含交貨便、國際交貨便、黑貓宅急便、DHL、FedEx等，自8月17日起與中華郵政合作，提供郵局便利包1號包、2號包寄件服務，即日起至9月30日止更推出「寄件免手續費」優惠活動，資費分別為36元與48元與郵局相同。

全家E-Retail事業部王啟丞部長表示，「郵局便利包店寄宅」服務推出至今一年多，觀察發現全民電商時代業餘小賣家大量興起，這群小賣家多是利用工作以外閒暇時間經營網路拍賣，或將閒置用品資源交換，因此此服務可滿足上班前、下班後的寄件需求，推出至今件數持續穩定成長。

全家致力打造最友善賣家平台，自2008年領先業界，以瞄準小型包裹市場為目標，將事務機FamiPort機台升級推出包裹寄件服務，開創便利商店「店到店」物流模式，之後於2014年與新竹物流合作開發創新服務「宅配轉店取」，提供消費者可於宅配無法當下收貨時，貨物轉向於就近的「全家」店舖，方便民眾取貨。近年來更擴大服務的可能性，自去年年初起率便利商店業界之先，與快遞業者GoGoVan獨家合作於台北、新北雙城提供「店到店當日配送」服務，民眾於下午3點前A店寄件，晚上11點前B店即可取，讓店到店服務速度再升級；集結店到店、宅配轉店取、當日配送、郵局便利包等服務，「全家」寄件選擇為所有零售通路中規格最多元、選擇最齊全。

(時報資訊)