上周多數新興市場遭贖回，台股連續遭外資淨流出，加權指數於上周小跌0.3%，值得注意的是，外資上周淨流出的力道，是近5周內最小，約5000萬美元。越南股市繼上上周大力強彈，本周稍喘口氣，盤勢相對平緩，繳出1.1%漲幅，外資則已連兩周提款。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，近期台股盤勢呈現資金面、題材面多空交戰。資金面呈現「外冷內熱」，過去一個月，外資淨流出接近20億美元；但另一方面境外資金專法於8月15日滿週年，財政部表示，首年匯回的金額上看2000億元台幣，境外資金回流有望成為台股新資金活水。

周俊宏解析，題材面來說，7月為電子股傳統旺季，上市櫃公司受電子類股挹注，營收創下今年新高，也創下歷年同期新高。但是，電子類股可能受到中美衝突升高影響，美國總統川普喊出要禁止美國民眾企業使用「微信」，如果美國政府強制落實這道命令，後續可能對台灣蘋果供應鏈造成衝擊。

周俊宏認為，長期來說選股仍以未來產業趨勢持續看好的個股為宜，例如Mini LED、腳踏車類股、遠距工作受惠股等。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，據worldmeters數據，疫情7月底爆發時，越南每日新增病例數高達50例，但透過政府明快疏散人潮，實行普篩，部分封城，關閉餐廳、酒吧等高壓防疫措施。過去一周，新增病例數皆在30例以下，雖還不能說完全脫離危險期，但暫時看來疫情散播有趨緩跡象。

張晨瑋表示，新疫情對經濟基本面的傷害暫時無法估計，但根據彭博統計，近5年來，越南胡志明指數在第3季上漲機率高達80%，平均漲幅為3.54%。

(時報資訊)