台灣史上最高威力彩頭獎31.2億元竟鬧雙胞？台灣彩券17日宣布在南投縣竹山鎮開出中獎人不是先前的台中護理師，是新北市30多歲的未婚女性；最早透露得主是台中護理師的命理師楊登嵙說，該護理師是前台中市議員陳清景的員工，議員不會開這個玩笑；他猜測可能是當事人覺得太危險，只好找親友出來代領彩金。

威力彩頭獎得主各得15.6億元，得主身分引起各界揣測！甚至鬧雙胞？先前透露的楊登嵙說，陳清景經營的長照機構賴姓護理師就是紫南宮旁彩券行開出的得主，生肖屬蛇、鼻頭有肉，肥厚有光澤，長得像名媛孫芸芸。

台灣彩券今天宣布頭獎得主並非這名護理師？楊登嵙說，議員不會開這個玩笑，他看過護理師照片知道幾年次，獎券沒有實名登記？應是護理師資訊被媒體曝光太多，當事人覺得太危險，或許找親友代領；否則如沒有中獎，為何護理師要辭職。

究竟15.6億元獎落誰家？立馬在網路上引起熱烈討論？彩迷打趣的說，買彩券就是要中獎，中獎了還惟恐帶來麻煩，真是始料未及！但中獎就是好事，各界也不用太多揣測，彩迷就是要祝福她。

(中時 )