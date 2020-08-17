新北市政府高灘地工程管理處所公布牛隻拍賣的資訊。(新北市政府高灘地工程管理處)

新北市政府高灘地工程管理處所公布牛隻拍賣的資訊。(新北市政府高灘地工程管理處)

新北市大漢溪沿岸有不少飼主，在河邊飼養水牛，但長期以來由於飼主疏於管理，甚至任意棄養，造成牛隻四處遊蕩，恐危及當地民眾人身安全，為此新北市政府破天荒決定，開放民眾購買無主水牛，1頭野牛要價只要1萬5000元，但民眾必須自備獸醫麻醉師或者自行補抓，讓民眾笑稱，原來在國內也可以獵野牛。

在新北大漢溪的鹿角濕地有30多隻野牛經常四處亂跑，經查詢後得知為1位70歲老翁所有，然而此名老翁經由多次催繳罰金20萬，仍耍賴不肯支付，因此市政府將決定把這些牛隻以拍賣方式售出。因為這30多頭水牛經常在球場上四處趴趴造，市府人員擔憂恐危及民眾安全，甚至有些民眾會去調逗水牛，經常發生牛隻追逐的危險狀況，因此市府才出此下策。

新北市政府高灘地工程管理處所，將在8月21日下午2點，進行30隻野牛的拍賣，1隻野牛要價為1萬5000，詳細的拍賣過程，民眾可以自行前往新北市政府高灘地工程管理處自行查詢。高灘地工程管理處也表示，民眾購買前必須先支付1萬元的保證金，同時買家還必須自行尋找獸醫，來處理麻醉水牛的作業流程，事後還得支付剩下的金額5000元，然而拍賣時間雖然訂定在21日才會進行，目前卻仍沒有任何買家登門詢問，高灘地工程管理處則期盼，能會有好的買家來將這些壯碩牛隻帶回家去飼養。

(中時新聞網)