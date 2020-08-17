車太鉉被數學題難倒。（friDay影音提供）

韓國「國民女婿」李昇基和車太鉉搭檔主持的全新綜藝節目《首爾鄉巴佬》正式開播，由兩位從小只在首爾生活的「首爾鄉巴佬」，前往嘉賓生活過的故鄉體驗不同文化。最新一期節目，女神韓孝周擔任清州篇的來賓，她先與李昇基造訪了兒時曾住過的小區後，節目還邀請韓孝周的朋友驚喜現身，現場開啟清州同學會，她同學誇她漂亮，在學校時體育很好，跑步百分百是第一名，意外曝韓孝周初中時曾去當地的櫻花慶典活動，卻被誤以為是大學生被搭訕，原來韓孝周從小個子就高，且擁有成熟的臉蛋，李昇基直呼，「你有老顏？」韓孝周爽快說，「有點老顏！」

而在《山茶花開時》飾演孔曉振兒子「必九」而聞名的金康勳也在節目中現身，他透說自己也是清洲人，若遇拍攝，則會與媽媽搭乘KTX從清州前往首爾，「羨慕在首爾的年輕演員，若上午去試鏡，下午還能回學校上課。」李昇基問他想住在首爾嗎？金康勳回，「不想離開清州。」韓孝周追問為什麼？金康勳說，因為與朋友們有感情了。

車太鉉打趣要金康勳請吃飯，金康勳害羞說自己請不了，李昇基笑說要看他的存摺，「也有可能金康勳是賺最多的！」韓孝周則虧他們倆太過分，簡直是首爾來的無賴，「我實在沒辦法親口說出來！」

金康勳在現場還拿出自己小學五年級課業本，對李昇基、車太鉉、李凡秀與韓孝周等人出題，沒想到第一題數學題「想要做四人份的咖哩料理，用一萬元來買需要的蔬菜，剩下的錢還有多少？」就考倒眾人，李昇基先答200元，李凡秀接著答1700元，金康勳說數字接近了，李昇基再答1800元，再次答錯，眾人演變成猜數字大會，讓車太鉉抱怨，「吵死了，沒辦法專心計算！」對於如此簡單的數學題四位哥哥姊姊沒有瞬間答對，金康勳在錄製過程都鬱悶了起來，最後由李凡秀答對，正確答案是2400元。

但李昇基、車太鉉、李凡秀與韓孝周等人面對第二題「比地球還大的行星是什麼？」卻也頻頻答錯，李昇基答「金星、木星」，韓孝周答「金星、火星」，都不是正確答案，車太鉉則是矇對猜「木星、海王星」，有遊戲達人之稱的李昇基罕見在這個環節沒有率先答對，頻頻吞口水無法享受佳餚，一臉失望。

此外在公民與道德題，「各位現在面臨怎麼樣的苦惱？」，金康勳透露已經把自己的苦惱寫上，讓李昇基直呼，「我又不是神！」，最後靠著提示猜到金康勳的苦惱是「沒有夢想！」金康勳透露，自己其實是因為夢想太多，想到足球選手、棒球選手及建築設計師等，才因此被說「沒有夢想！」《首爾鄉巴佬》每週一於friDay影音全網首播。

(中時 )