上班大跳韓國女團舞蹈 公所員工恐遭懲處。(中時即影音／中天新聞畫面)

南投國姓公所公務員遭同事爆料，在上班時跳舞、午休時翹腳睡覺，誇張行徑全都被錄下。不過疑似影片外流，導致不少國姓鄉親line都收到「堪為現代公務員模範」的影片。鄉公所今（17日）也證實確有此事，將該林姓課員，連同拍攝影片的同事一併送考績會議處。

近日南投國姓鄉鄉親都Line瘋傳一組1分多鐘的影片和照片。據了解，影片中是一位國姓鄉鄉公所民政課的林姓課員，在上班時間專心地對著電腦螢幕練舞，還在午休時間於辦公桌上大翹二郎腿；另外還有2張林姓課員呼呼大睡的照片，畫面大損公務員形象。

從《中天新聞》影片畫面可以看到，一位大媽就在上班時間忘情熱舞，練習韓國女團舞蹈，直到同事大聲質問「妳在幹嘛？」後，該課員才停下腳步。另外也流出2張該課員午休赤腳翹在辦公桌上呼呼大睡的照片，姿勢相當不雅。據悉，該組影片原本是在辦公同仁群組間流傳，卻不慎外流，導致近日許多鄉親都收到Line訊息，標題甚至打著「堪為現代公務員模範」。

國姓鄉公所也證實確有此事，而且行為不當，該課員上班時間跳舞及午休翹腳姿勢已嚴重影響公所的形象。同時也針對拍下影像的同仁，因不加以勸導，反而將影片散布出去，鄉公所表示2人都將呈送至考績會議處。

(中時新聞網)