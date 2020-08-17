倫元投顧分析師陳學進表示，台股17日開高走高，終場上漲160.65點，漲幅1.26％，收在12,956.11點，櫃買指數同步收紅，終場走揚0.95點，漲幅0.58％，以165點作收。三大法人方面，外資續買96.46億元、投信續買3.7億元、自營商續買39.81億元，惟外資於台指期同步買進624口多單，累計淨多單部位為30,268口，心態呈現謹慎中性偏多。

以盤面輪動架構觀察，除台積電維持穩步上漲的走勢外，遠距商機帶動NB、PC、伺服器、視訊產品需求，以及去美化加5G基建題材引動電子零組件強勁拉貨與轉單效應，配合原油、塑化、北美線滿艙運價上漲，使盤面許多第二季表現優於預期，以及下半年營運具轉機成長題材的股票，包括國喬、台達化等接棒大漲，顯見市場多方作價的企圖心非常強烈。

個股方面，本周納入投資組合的昇貿（3305），高性能先進材料躋身星鏈供應鏈，營運看俏，17日股價持續走強，亮燈漲停再創新高，在內外資法人大戶心態不變下，預期後市仍有大漲再創新高的機會。

(工商 )