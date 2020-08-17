豐銀投顧分析師羅雅渝表示，中美貿易會談15日舉辦前夕臨時喊卡，加上美國新紓困方案仍無進展，以及石油輸出國組織（OPEC）下修全年需求預估，美股四大指數14日於平盤震盪。台股17日開盤卻無畏美股疲弱，由權值股及中小型股領頭，終場收在12,956.11點，漲幅1.26％。櫃買指數則以165點作收，漲幅0.58％。

以技術面觀察，加權指數17日拉出長紅日K棒，一舉站回上升趨勢線，後續一旦越過短線修正前的高點12,971點，將有望扭轉短線偏弱態勢。櫃買指數同步站回下降壓力線，5日與10日均線齊步翻揚，收盤越過13日高點164.34點，短底形成有利多方走勢。

個股方面，本周納入投資組合的國喬，上游為國內兩大丁二烯供應商台塑化和中油，7月供應價有10％以上漲幅實力，拉大毛利空間，股價17日強勢攻至漲停板。

展望後市，除NB、PC、散熱、電池、晶片等零組件族群續強，第三季需求持續看好外，部分資金也開始轉往落後補漲族群，本周選股應鎖定具補漲題材、股價淨值偏低及半年財報優異之股票。

(工商 )