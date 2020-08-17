永誠投顧分析師李忠興表示，美國7月零售銷售額增幅較前月大幅放緩，以及新一輪紓困案持續卡關，皆增添經濟復甦的不確定性，投資人態度轉趨觀望，導至美股14日於平盤附近震盪，本周能否突破困境再創新高，端視紓困案能否順利過關。

台股17日則由傳產類股剽悍表現下，終場大漲1.26％，以當日最高點12,956.11點作收，同步改寫大盤收盤新高價。激勵櫃買指數上漲0.58％，在14日見到形態的右肩低點後，17日順利站回10日均線，趨勢轉強。

上市櫃高達61檔個股17日亮燈漲停，多頭趁電子類股與生技族群整理之際，拉抬傳產龍頭，包括造紙、電纜、航運、營建指數漲幅皆逾2％。資金行情持續發酵下，漲多股進入整理、跌深股開始反彈、築底完成的個股則發起攻擊。

個股方面，本周納入投資組合的博磊，第二季財報轉虧為盈，成長爆發性強，加上本益比偏低，大戶積極進場，看多不變。

台股距離高點13,031點近在咫尺，以盤面表現而言，大戶對再創歷史新高應有共識，否則不會在高檔如此積極作價拉抬。所以投資人應趁加權指數還未創高前，積極選擇籌碼、業績的強勢股，進場承接。

(工商 )