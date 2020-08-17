逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:382020/08/17 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股17日由台積電、聯電續作多頭指標，以及部分資金拉抬傳產族群，順利帶動大盤突破反壓線，維持7月28日黑K棒高點到月線間震盪整理格局。近期策略上以同步族群與轉機股短打因應，同時留意7月營收佳及高殖利率個股，營收若呈現明顯衰退應避開為宜。 個股方面，本周納入投資組合的東碩，股價17日亮燈漲停鎖死，後續可望再攻。 (工商 ) #台積電 #聯電 #東碩 #啟發投顧分析師楊基政 #族群 也許您會感興趣 推薦閱讀 《造紙股》永豐餘Q3營收續看升 股價飆上逾6年半新高 14:152020/08/17 財經 美食-KY、瀚宇博 內外資喊進 04:102020/08/17 證券．權證 《盤中解析》「權」力出擊 飆百點登12900 11:592020/08/17 財經 《通信網路》瑞祺電Q2、H1獲利躍進 齊登同期次高 13:242020/08/17 財經 數冠科技 生物資訊AI大數據專家 04:102020/08/17 投資理財 《集中市場》電傳開趴、外資贊聲 High到最高點 15:232020/08/17 財經 蘋概3王疲軟 水泥紡纖出頭 台股守12800 09:542020/08/17 財經 智慧製造2024年市場規模上看4,000億美元 14:362020/08/17 財經 大咖怪怪的 專家：散戶小心 這幾檔別追了 00:032020/08/17 財經 2020海峽青年節雲上峰會 六地連線交流 11:512020/08/17 新消息 財經熱門新聞 大咖怪怪的 專家：散戶小心 這幾檔別追了 - 財經 狂爆！30年前押台積暴賺300倍 國發基金絕不碰4種公司 - 財經 逆轉！15.6億威力彩得主 家住新北單身女今領獎 - 財經 - 工商 華為5G晶片玩完了 陸媒爆下一步保命動作 - 財經 美國破產潮來了 424家企業倒下創10年新高 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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