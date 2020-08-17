啟發投顧分析師楊基政表示，台股17日由台積電、聯電續作多頭指標，以及部分資金拉抬傳產族群，順利帶動大盤突破反壓線，維持7月28日黑K棒高點到月線間震盪整理格局。近期策略上以同步族群與轉機股短打因應，同時留意7月營收佳及高殖利率個股，營收若呈現明顯衰退應避開為宜。

個股方面，本周納入投資組合的東碩，股價17日亮燈漲停鎖死，後續可望再攻。

(工商 )