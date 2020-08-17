全球只有5％的人真正健康。南山人壽副總陳維新17日以WHO全球健康人口調查指出，全世界亞健康者高達75％，即抵抗力較弱，或有三高、輕微代謝症候群等，罹患疾病或失能失智則占20％，真正健康的人只有5％，亞健康者應該善用外溢保單、定期健檢，才能防止自己變成20％的不健康族群。

陳維新表示，南山人壽為何堅持推出健檢外溢保單，而不是健走保單，主要是保單必須要有「實證」，確定理賠與保單條件的關聯，健走維持健康體態仍缺乏實證數據，只是鼓勵保戶運動，但每種體況的人需要的運動量未必相同，即能貢獻健康的程度因人而異，但健檢指標是絕對有實證經驗，可找出身體的問題，對症下藥，防止體況惡化。

另外，陳維新也強調，南山人壽選出的五大指標，即腰圍、血壓、血糖、三酸甘油酯與高密度蛋白膽固醇，就是衛服部訂出的新陳代謝症候群指標，也是各公司提供勞工每年的勞保健檢、亦或健保成人預防保健服務的健檢，都可以檢查出來的五項數值，定義明確、取得方式簡單，每年透過現金回饋金鼓勵保戶定期檢查，有助保戶維持健康。

其次是南山人壽這次運用「組合包」概念，推出二張主約，即住院日額、長期照顧，三張附約，75歲之後的實支實付、手術醫療，及南山人壽首次推出的重大傷病險，簡稱「五小福」，都是一年期保單，越年輕保費越便宜，陳維新建議，一開始先求有，再逐步增加保障，即加買「補充包」或經濟狀況更寬裕時，加買終身型保單。

如25歲女性，買一天2千元的住院日額，加上3單位長照（即最高理賠540萬元），重大傷病險100萬元，手術險一次1.5萬元，75歲以後的實支實付，再加一張75歲前實支實付，一年保費8,655元。

45歲時可用補充包方式，陳維新建議將住院日額拉高到一天5千元，可住單人病房，將實支實付額度也拉高到一次50萬元左右，重大傷病也建議拉高到200萬元，才能因應現在如癌症的相關治療費用，長照則規劃一個月5萬元，則一年保費會再增加4萬多元。

不過如果保戶在保單第一年就去健檢，結果5A，當年度繳保費1.9萬元，就回饋1,900元，第二年保費若因年齡上升到3.8萬元，體況再5A，就是回饋3,800元。

(工商 )