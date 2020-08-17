高雄市長補選落幕，由民進黨陳其邁當選市長，然而在選前之夜，前高雄市長韓國瑜睽違政壇多日後，終於現身替國民黨候選人李眉蓁站台，他的現身，是否有助於拉抬選情，更是引發外界討論聲浪。對此，資深媒體人黃暐瀚在網路直播節目中則指出，「若韓國瑜沒有站台 ，李眉蓁票一定是更少」。

在高雄市補選之前，主張國民黨根本不要派人參選的黃暐瀚，今(17日)在網路節目YAHOO TV《鄉民來衝康》中談到，其實後來看這道理很簡單，就像運動員有時候會扭到腳踝，不能就要他繼續比賽，應該要休息一下，而不是因為場邊球迷而強求比賽；他直言，國民黨在6月6日、1月15日選舉都還沒有8月15日慘，越來越慘，接下來國民黨支持者會沒有信心，對於下一次民眾會失去信心，也不知道兩年後會有幾個掛國民黨政治人物，可能會轉無黨籍，這會更傷國民黨。

黃暐瀚在節目中更直言，「韓國瑜如果沒有站台，李眉蓁票一定是更少」；談到林為洲「是該告別韓流了」，一番話慘遭韓粉圍剿，黃暐瀚則說，他講的是該告別「韓流」，不是告別韓國瑜、韓粉，看不懂為何很多人出征，應該意思是說國民黨要像是重新從廢墟建立，怎會是跟韓國瑜、韓粉作對，且出征他也沒用，其實重新建立民眾對國民黨支持，才是重要的，因為民進黨完全執政會完全腐敗，國民黨如果不能承接，那民進黨爛也不是換國民黨執政。

(中時新聞網)