◎外送平台疫情受惠 交通事故也頻傳

今年受到新冠肺炎疫情影響，外送平台成為少數受惠產業，但屏東縣警局交通隊也發現，外送員經常有搶快超速、違規闖紅燈及看導航不看路況等情形，導致事故風險提高，未來將針對相關交通違規進行取締，保障用路人安全。

◎近14％學生手遊成癮 心理師：成就與人際關係未被滿足

國衛院今天發表全球首份針對手機遊戲成癮的評估量表，發現國內高中以下學生中，約有13.8％的學生有手遊成癮的問題，當中又以國中生所耗時間最多，高中生「課金」比例最高。心理師提醒，手遊成癮可能是真實世界中的成就與人際關係未被滿足，若發現孩童的成績、社交功能、睡眠、情緒亮紅燈，應盡速就醫求助。

◎超過2成高中職生每天睡不到6小時 兒盟：須審視教育制度

學生的疲勞和睡不飽並非單一或少部份人的現象，而是普遍性、跨年級和性別的現象，認為政府應審視整個教育制度、學校課程、考試及功課量等的問題，家長應多鼓勵孩子發掘和發展自己的專長，在更友善的環境下學習和成長。

◎南投買彩券中15.6億今領獎 30歲新北女：沒有要辭職

史上最高31.2億元威力彩7月27日開出頭獎，由兩名幸運兒均分，一注開在南投縣竹山鎮，一注開在台北市大安區；台灣彩券今透露，其中南投縣竹山鎮「大運發商行」開出的中獎人已完成領獎；中獎人確實如外傳30多歲的年輕女性，但她領獎時向台彩澄清，「沒有要辭職」，中獎後也沒有告訴任何人，獨自低調來領獎。

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