據多項民調顯示，在民主黨全國代表大會前夕，拜登支持率較美國總統川普繼續保持穩定領先優勢。這些民調至少部分反映了拜登選擇參議員卡瑪拉·哈里斯作為競選搭檔的影響。

根據週日一項民意調查，拜登支持率領先9個百分點。拜登的支持率為50%，高於川普的41%。此外，根據CBS News對全國範圍選民的調查，拜登支持率領先了10個百分點。另據包含最新民調結果的Real Clear Politics大選民調的平均值顯示，拜登領先7.9個百分點。

在調查中，拜登在11個州的支持率領先川普7個百分點，包括亞利桑那州、科羅拉多州、佛羅里達州、緬因州、密歇根州、明尼蘇達州、內華達州、新罕布什爾州、北卡羅來納州、賓夕法尼亞州、威斯康辛州。

這位美國前副總統在多數重大問題上都領先川普，包括在誰能更好地處理疫情的問題上，而川普在處理經濟方面則保持兩位數的領先優勢。

58%支持拜登的受訪者承認，參加投票更多的原因是「反對川普」，而不是為了「支持拜登」。只有38%的受訪者稱，投票是為了支持拜登。而74%支持川普的受訪者稱，投票目的是支持川普，並不是為了反對拜登。

不過，在上月的同份民調中，拜登的支持率領先川普11個百分點。因此，本月拜登的領先幅度已有所下降。拜登從去年7月開始的支持率，就一直高於川普。

支持川普和拜登的種族群體差異巨大。具體來看，有88%的黑人選民支持拜登，遠高於川普的8%，兩者差距非常懸殊；有57%的拉美裔選民支持拜登，同樣高於川普的31%。但在白人群體中，川普的支持率為49%，高於拜登的42%，而在沒有上過大學的白人群體中，川普的支持率達59%，遠高於拜登的27%。但拜登在上過大學的百人群體中，支持率為58%，比川普高出了23個百分點。

拜登的優勢還體現在選民年齡之上。在18歲至34歲的選民群體中，拜登的支持率為54%，高於川普的30%。性別方面，女性選民更為支持拜登，男性選民則更為支持川普。此外，在中間派選民中，拜登的支持率為49%，高於川普的25%。

分析人士指出，隨著下周的民主黨全國代表大會召開，選舉季將進入更加激烈的階段。投資者也開始為美國總統大選之前可能出現的市場動向調整投資組合。

儘管今年選舉一直在投資者心中佔有很重要的地位，但其對市場的影響卻被冠狀病毒大流行和美國政策制定者前所未有的刺激措施蓋過了風頭。不過，投資者表示，未來幾周情況可能會改變。

他們關注一系列可能的結果，包括川普總統與推定的民主黨總統提名人拜登之間的競爭可能會產生無法立即確定的結果，甚或發生爭議不決的結果。有些投資者正在增加現金頭寸或押注波動性加劇。

「有充分的理由相信選舉結果將會拖延不決，」Villere & Co．的投資組合經理Lamar Villere表示。「這將顯示出已根據完美結果而定價的市場中的裂縫。」

Villere的公司已經將現金提高至資產規模的20%，以對沖選舉引發的股市震盪。一些人稱股市已經估值很高：標普500指數已經較年底低點上漲逾50%，預期市盈率處於約20年來最高水平。

一些投資者認為，未來幾個月的市場表現或將預見到哪位總統候選人將在11月勝出。道明證券（TD Securities）回溯到1930年的數據顯示，在大選前三個月，如果標普500指數上漲，則現任總統往往會贏得大選。這對川普而言可能是個壞消息。儘管本月標普500指數上漲約3%，但據BofA Global Research的數據顯示，從歷史上來看，8月開始的三個月股市在全年表現最差，歷史平均回報率約為零。

同時道明證券稱，在經濟衰退期間，沒有一位在任總統贏得連任。

分析師表示，拜登贏得總統選舉以及民主黨將參眾兩院收入囊中的可能性，或將使那些華爾街喜愛的川普政策岌岌可危，例如降低企業稅和放鬆監管。「未來拜登總統任期的潛在影響，最初可能會令市場不安，」牛津經濟研究院（Oxford Economics）分析師最近在報告中稱。

根據摩根大通，一項將企業稅稅率上調至28%的提議，可能導致2021年標普500企業獲利減少約5.5%、資本支出下滑約500億美元、股票回購規模下滑1000億美元。Robertson Stephens Wealth Management投資長Stuart Katz說，此外，拜登政府可能不會像川普那樣，這將幫助國際股市和新興股市來年表現優於美股。

牛津經濟研究院這表示，至少拜登的一個旗艦政策：增加2兆美元基礎設施支出，可能進一步打壓本已走軟的美元。

Neuberger Berman股票投資長Joseph Amato在最近的研究報告中寫道，投資者還應對這種可能性做好準備，即川普可能對投票的真實性懷有疑慮，或者可能乾脆退出競選。川普7月底曾發推文暗示可能延遲大選，直至人們能夠「恰當、穩妥和安全地投票」，這使得人們對大選的擔憂升溫。「他在民調中落後的程度越高，他的決策就可能變得愈發具有煽動性，」Amato寫道。

(中時新聞網)