新北新莊區驚傳民宅大火，17日下午位於永樂路一處堆滿資源回收物的一樓民宅突然竄出火舌，火勢相當猛烈，警消迅速到場灌救，與七旬老母相依為命，行動不便的曾男（40歲），被救出時已嚴重燒傷，幾近焦屍，外出打工的老母親獲報返家，神色茫然，不敢置信。
新莊永樂路196號一棟五層樓民宅在下午2時許，一樓冒出濃煙大火，1名住在二樓的鄰居驚慌爬窗逃生，鄰居指稱年約40歲曾姓男子與70歲的母親受困其中，連忙出動67名警消、22部車輛到場灌救，消防局長黃德清更親自坐鎮指揮。
消防二大隊副大隊長林世明說，火勢在2點半撲滅，警消在神明廳後方的房間門口發現手腳蜷曲、全身嚴重燒傷的曾男，已經明顯死亡，一樓約20坪大小的屋內堆滿許多寶特瓶等資源回收物，造成搶救困難，屋內起火點有待火場鑑識調查，
人在外面撿資收的曾母，幸運逃過一劫，她接獲鄰居通報趕回家中，臉色茫然；據了解，家境清苦的曾男因罹患糖尿病，長期臥病在床，行動不便需要靠輪椅行動，平時都由老母親照料，有一兄在林口擔任舉牌臨時工，平時鮮少往來。
警方現場拉起封鎖線，擺放在門口輪椅、資源回收車被燻黑，現場滿目瘡痍，寶特瓶等回收物散落一地，研判曾男因行動不便，來不及逃生，將報請檢方相驗釐清死因，也呼籲民眾，家中勿堆放易燃物，並應裝設火災預警器，提升火場逃生機會。
(中時 )
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