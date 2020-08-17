金門有古早味的理髮廳，也是勾起老兵回憶的地方。（縣府觀光處提供）

曾經戰士穿梭來去的金門聚落小店，如今早已大門深鎖。（李金生攝）

金門鄉村民宅的撞球室，留下無數戰士的足跡。（李金生攝）

金門「老兵召集令」主題觀光活動，去年吸引8000多人重返英雄島，帶來可觀的旅遊商機。縣府今年預定9／30起跑，除規畫據點巡禮和景點走訪外，也主動招商鼓勵各行各業加入，一起推出阿兵哥懷舊行程。

觀光處長丁健剛表示，當年具有戰地風情的特色商家，是老兵揮汗挖坑道、蓋碉堡，枕戈待旦軍旅生活中，酸甜苦辣百味雜陳的一部分，今年縣府特別規畫招商，歡迎店家、業者大家一起來，攜手將旅遊市場的餅做大，以豐富多樣的行程帶給老兵更美好的回憶。

觀光處也說明，10萬大軍駐紮金門的年代，真的是「軍民一家」，小吃店、理髮廳、冰果室、攝影社、禮品特產、休閒娛樂，每天都有做不完的生意，寒冷的冬夜下哨後，到村落小店吃一碗熱騰騰的泡麵，都是許多人難忘的回憶。縣府鼓勵曾經做過阿兵哥生意的各行各業加入歡迎老兵返金的行列，包括提供優惠商品和以戰地、懷舊氛圍為主題的專屬體驗遊程。

在活動設計方面，觀光處也建議旅行業者規畫金東線、金西線和烈嶼線1日專車遊程，提供駐地不同的老兵選擇。縣府將建立一個整合平台，居中協助業者行銷，並發給優惠店家標章。

業者報名：即日起至8月31日17：30，逾期不受理。有意者可上金門縣政府觀光處網站下載報名表，填寫後回傳082-320432，洽詢電話：324194。

(中時 )