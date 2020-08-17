工業電腦廠廣積（8050）第二季EPS 0.44元，大幅優於首季的0.06元，獲利表現回升。展望下半年，本業受惠遞延拉貨動能增溫，第四季將有美日大單貢獻業績，業外則有子公司廣錠儲能業務發酵，8月起出貨放量挹注，營運逐步向上，帶動廣錠17日股價大漲5％，成功完成填息。

廣積第二季單季稅後淨利5,253.9萬元，季增近7倍，主要受惠認列金融資產評價利益，帶動獲利增溫，營業利益虧損1,696.7萬元，毛利率18.96％；累計上半年稅後淨利5,915.7萬元，EPS 0.5元，仍低於去年同期的1.41元。

不過，廣積上半年雖受疫情干擾，導致部分訂單遞延，但公司陸續接獲客戶重啟拉貨要求，日系網安訂單已從8月起開始生產，且先前拿下的美系大型網安專案也接力自9月出貨，主流規格產品貢獻業績一路補到明年，平鎮廠第四季加入新增產能，個體營收有機會緩步墊高。

業外部分，廣積旗下廣錠因電芯缺貨問題緩解，儲能系統設備下半年生產進度漸入佳境，挹注母公司廣積營收比重可望墊高，進一步推升業績向上。市場預期，廣積在本業及業外皆美的情況下，第四季估將迎來全年營收高峰。

廣積7月合併營收約3.53億元，年增46.47％，月增8.48％，創今年單月次高，累計前7月合併營收23.07億元，較去年同期成長9.92％，搭配第四季旺季效應及小金雞轉型貢獻發酵，全年營收增幅將擴張至一成以上。

受惠下半年展望樂觀，業內外題材兼備，廣積17日股價大漲5.09％，成交量擴增至千張水準，收在43.35元，一舉填補除息2元缺口，填息力道強勁。此外，公司日前董事會決議通過發行第5次無擔保轉換公司債，發行總面額上限8億元，主要用途為償還借款。

(工商 )